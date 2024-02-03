Менеджер Усика Климас обвинил Фьюри в трусости после отмены боя

"Тайсон Фьюри — чертов трус, который сделает все, чтобы не встречаться с Усиком. Он попросил свою сучку ударить его сковородкой в бровь. Можете процитировать меня слово в слово. Когда эту новость донесли до Александра, он лишь улыбнулся. Это все, что он сделал. Он слишком силен морально, чтобы сломаться", - сказал Климас.