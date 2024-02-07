Хабиб обратился к Исламу Махачеву

Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион лиги UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему товарищу и нынешнему обладателю титула UFC в том же весе Исламу Махачеву . Оба приняли участие в футбольном матче.

В общей сложности в активе Махачева в смешанных единоборствах 25 побед и одно поражение. в последнем бою, который проходил в октябре прошлого года на UFC 294, Ислам встречался с австралийцем Александром Волкановски в реванше и одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Поединок был остановлен.