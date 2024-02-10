Конор Макгрегор обратился к Дане Уайту

Макгрегор опубликовал на своей странице в социальной сети отрывок старого видео, на котором Дана Уайт представляет Конора Макгрегора и приглашает его на пресс-конференцию перед поединком.

В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Боец не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. Ранее звёздный ирландец говорил, что следующий выход в октагон у него запланирован на 29 июня нынешнего года, а противостоять ему будет американец Майкл Чендлер.