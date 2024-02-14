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Стало известно, когда Дана Уайт анонсирует полный кард UFC 300

Президент UFC Дана Уайт должен анонсировать главный бой UFC 300 на пресс-конференции после турнира UFC 298, сообщает журналист Кевин Иоле в социальных сетях.

Стало известно, когда Дана Уайт анонсирует полный кард UFC 300
© Чемпионат.com

UFC 298 состоится в ближайшие выходные.

«Дана Уайт сказал мне, что объявит о главном событии UFC 300 на пресс-конференции после UFC 298», – написал Иоле.

Напомним, уже известно, что в рамках турнира UFC 300 пройдут бои в лёгкой весовой категории между Чарльзом Оливейрой (Бразилия) и Арманом Царукяном (Армения), между Джастином Гэтжи (США) и Максом Холлоуэем (США). В полутяжёлом весе Иржи Прохазка (Чехия) сразится с Александром Ракичем (Сербия).

Сам турнир по смешанным единоборствам UFC 300 состоится в ночь с 13 на 14 апреля текущего года. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США).

Бокс/MMA
Чарльз Оливейра
Арман Царукян
Джастин Гэтжи
Дана Уайт
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