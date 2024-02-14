Дана Уайт объяснил долгое отсутствие Макгрегора

Дана Уайт объяснил долгое отсутствие Конора Макгрегора
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал долгосрочное отстутсвие двойного экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора.
«Прежде всего, он возвращается после одной из самых тяжелых травм, после которых только можно вернуться. Как долго отсутствовал Андерсон Сильва? Как долго отсутствовал Крис Вайдмэн? Парни, ломавшие эту кость. На данный момент это проблема номер один. Вторая заключается в том, что Конору Макгрегору не нужны чертовы деньги. Хабибу не нужны деньги, и он ушел в отставку», — сказал Дана Уайт в интервью Кевину Айолу.
В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Боец не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. Ранее звёздный ирландец говорил, что следующий выход в октагон у него запланирован на 29 июня нынешнего года, а противостоять ему будет американец Майкл Чендлер.