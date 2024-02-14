Дана Уайт объяснил долгое отсутствие Макгрегора

«Прежде всего, он возвращается после одной из самых тяжелых травм, после которых только можно вернуться. Как долго отсутствовал Андерсон Сильва? Как долго отсутствовал Крис Вайдмэн? Парни, ломавшие эту кость. На данный момент это проблема номер один. Вторая заключается в том, что Конору Макгрегору не нужны чертовы деньги. Хабибу не нужны деньги, и он ушел в отставку», — сказал Дана Уайт в интервью Кевину Айолу.