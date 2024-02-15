Девушка-боец Пейдж Ванзант проведет бой по правилам бокса

«На днях звонил менеджер, предлагал бой по правилам бокса. Я согласилась. Все подробности, наверное, раскрывать нельзя, ведь контракт ещё не подписан. Сперва мне предложили провести бой 23 марта. И я сказала менеджеру: «Чёрт возьми! Конечно же, да!» Но потом пошли разговоры о переносе на май или июнь. Сперва думала, что вновь буду драться на голых кулаках, но, когда мне предложили бокс, я сразу же согласилась», — сказала Ванзант на своём YouTube-канале.