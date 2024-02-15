Камил Гаджиев рассказал, как предотвратил уличную драку двух кавказцев
Известный российский промоутер Камил Гаджиев вспомнил, как недавно предотвратил драку на улице.
«У меня ситуация недавно была. Выезжаю от ресторана. Смотрю, сзади двое стоят, кентуются, что ли. Я побибикал – не отходят. Выхожу, чуть уже такой на взводе. И понимаю, что у них кипиш. И вижу – два пацана-кавказца. Думаю, попытаешься им сейчас что-то объяснить, и каждый начнёт говорить свою правду. Решил покреативить. Говорю: «Пацаны, я опаздываю. У нас времени нет, пока вы здесь договоритесь, ждать. Один на другого смотрит: «Ладно, всё, давай, салам алейкум». Руки пожали и разошлись», — сказал Гаджиев на канале «Вестник ММА» в YouTube.
Ранее Гаджиев рассказал, как отец Хабиба относился к ученикам, ходившим в ночные клубы.
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