Камил Гаджиев рассказал, как предотвратил уличную драку

«У меня ситуация недавно была. Выезжаю от ресторана. Смотрю, сзади двое стоят, кентуются, что ли. Я побибикал – не отходят. Выхожу, чуть уже такой на взводе. И понимаю, что у них кипиш. И вижу – два пацана-кавказца. Думаю, попытаешься им сейчас что-то объяснить, и каждый начнёт говорить свою правду. Решил покреативить. Говорю: «Пацаны, я опаздываю. У нас времени нет, пока вы здесь договоритесь, ждать. Один на другого смотрит: «Ладно, всё, давай, салам алейкум». Руки пожали и разошлись», — сказал Гаджиев на канале «Вестник ММА» в YouTube.