Дебют Дани Милохина в боксе: когда бой, кто соперник, во сколько трансляция

Даня Милохин — Аджмал Хан: когда бой, кто соперник россиянина, во сколько трансляция
16 февраля в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт боксёрский турнир промоушена Alpha Fight Series, в соглавном поединке которого сразятся российский блогер Даня Милохин и Аджмал Хан, представляющий Индию.
Для Милохина это будет дебютный поединок по боксу. Противостояние пройдёт в рамках четырёх раундов.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия. Прямой эфир турнира можно будет эксклюзивно посмотреть на платформе Triller TV. Начало спортивного шоу запланировано на 18:00 по московскому времени.
Отметим, что в главном поединке турнира встретятся блогеры Рашид Белхаса по прозвищу Money Kicks и Айман Аль-Яман.
Чемпионат.com: главные новости