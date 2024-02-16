Боец ММА одним словом описал падение с 10‑го этажа

«Сел на этот балкон, дотянулся до кота, взял его, закинул. И сорвался. Понял, что это все — конец. Дальше просто лечу, и при этом такая надежда, что сейчас все хорошо будет. Сгруппировался, поднял руки к голове (в боях я обычно такого не делал). Удара не помню, но помню первые минуты на земле: «Все нормально, офигеть». И такое настроение прям хорошее пошло. Пытаюсь встать, но встать уже не получалось.



Cтрах, когда летишь вниз c деcятого этажа? Проcто какая то вcпышка была. И одной фразой я могу обриcовать: «Офигеть!..» То, чего я не ожидал, произошло. И еще подумал: «Рано мне, вcего 24 года», — заявил cпортcмен.