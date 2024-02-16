Конор Макгрегор стал самым проверяемым на допинг бойцом в UFC

Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал самым проверяемым на допинг бойцом в составе UFC с тех пор, как промоушен отказался от сотрудничества с USADA (U.S. Anti-Doping Agency). Об этом информирует The Sun.

© Чемпионат.com

В настоящий момент UFC сотрудничает с Drug Free Sport. С тех пор, как между организациями началось партнёрство (1 января 2024 года), Конор трижды проверялся на допинг – больше, чем кто-либо другой в лиге Даны Уайта. Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд проверялись два раза.