Иван Емельяненко ответил бойцу на резкие слова о себе и брате Александре

Российский боец смешанных единоборств Иван Емельяненко прокомментировал высказывание со стороны Али Хейбати в свой адрес. Ранее Хейбати заявил, что намерен уничтожить Ивана, а потом и его старшего брата Александра.

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«Я предпочитаю делать, а не говорить. Али придётся ответить за свои слова в бою!» – приводит слова Ивана пресс-служба промоушена Ural FC.

Иван и Али проведут поединок 1 марта в рамках турнира Ural FC 6. Противостояние пройдёт по правилам бокса, но в ММА-перчатках.