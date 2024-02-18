Евлоев обратился к Топурии после победы испанца на UFC 298

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, отреагировал на победу испано-грузинского спортсмена Илии Топурии в противостоянии с австралийцем Александром Волкановски за титул чемпиона UFC в данном дивизионе.

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«Поздравляю с победой нового чемпиона. Я приду за тобой и заберу этот пояс», — написал Евлоев в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, по итогам прошедшего поединка Топурия победил Волкановски нокаутом во втором раунде. Грузин остаётся непобеждённым. На его счету 15 побед, семь из которых одержаны в рамках UFC.