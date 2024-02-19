Легенде бокса запретили выступать на Олимпиаде в Париже

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо не сможет принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) отверг надежды прославленного спортсмена выступить на Играх в силу его возраста. В настоящий момент Пакьяо 45 лет. Кроме того, Мэнни не участвовал в отборочных соревнованиях.