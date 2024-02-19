Легенде бокса запретили выступать на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил бывшему чемпиону мира по боксу Мэнни Пакьяо принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил глава национального олимпийского комитета (НОК) Филиппин Абрахам Толентино. Газета.Ru

«Очень жаль, что нашу икону бокса не допустили из-за возраста и что всем необходимо проходить отборочные соревнования, чтобы иметь возможность участвовать в Играх в Париже», — приводит слова Толентино Boxing News 24. RT на русском