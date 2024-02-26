В команде Нганну ответили на вопрос о возможном бое с Емельяненко

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну, выступающий в промоушене PFL, не заинтересован в поединке с Фёдором Емельяненко.

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«Мы пока не рассматриваем такой бой», — сказал представитель Нганну в беседе с ТАСС.

Напомним, Нганну проведёт свой второй бой по боксу 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Его оппонентом будет экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версии IBO, IBF, WBO и WBA Энтони Джошуа.

Его дебют на ринге состоялся в октябре прошлого года, когда он встречался с британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Поединок продлился все 10 раундов и завершился раздельным судейским решением в пользу Фьюри.