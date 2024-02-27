Теренс Кроуфорд может подраться с Тимом Цзю за пояс WBO.

«Победитель боя Цзю Турман получит сложного соперника для следующей обязательной защиты.



Позвольте мне вам кое-что сказать: Теренс Кроуфорд приедет в Пуэрто-Рико на этой неделе. Я поговорю с ним об этом бое.



У меня нет права что-то раскрывать, но Теренсу нравится идея перейти в первый средний вес, но не я должен об этом объявлять.



Разговор с Кроуфордом идет уже долго, в пятницу он приедет сюда. Я впервые говорю об этом», сказал президент WBO Пако Валькарсель.