Президент WBO заявил, что Кроуфорд может подраться за титул с Тимом Цзю: «В пятницу я обсужу с Теренсом переход в первый средний вес»
Теренс Кроуфорд может подраться с Тимом Цзю за пояс WBO.
«Победитель боя Цзю Турман получит сложного соперника для следующей обязательной защиты.
Позвольте мне вам кое-что сказать: Теренс Кроуфорд приедет в Пуэрто-Рико на этой неделе. Я поговорю с ним об этом бое.
У меня нет права что-то раскрывать, но Теренсу нравится идея перейти в первый средний вес, но не я должен об этом объявлять.
Разговор с Кроуфордом идет уже долго, в пятницу он приедет сюда. Я впервые говорю об этом», сказал президент WBO Пако Валькарсель.
Напомним, что Тим Цзю чемпион WBO в первом среднем весе, который в ночь на 31 марта будет защищать пояс в бою с Китом Турманом.