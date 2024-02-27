Хабиб выложил видео борцовской схватки с Махачевым
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев потренировали борьбу.
«Борьба это жизнь», подписал видео схватки в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Махачев действующий чемпион UFC в легком весе, победивший в октябре-2023 Алекса Волкановски.
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Хабиб выложил видео борцовской схватки с Махачевым