$92.63-0.12100.18-0.26
Войти в почту

Хабиб выложил видео борцовской схватки с Махачевым

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев потренировали борьбу.

Хабиб выложил видео борцовской схватки с Махачевым
© Sports.ru

«Борьба это жизнь», подписал видео схватки в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Махачев действующий чемпион UFC в легком весе, победивший в октябре-2023 Алекса Волкановски.

Бокс/MMA
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов