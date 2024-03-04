Добряк, который уничтожает соперников в клетке. Интервью с Олегом Дадоновым

Олег Дадонов выступает в ММА Серии с конца 2022 года. С того момента полусредневес по прозвищу “Добряк” успел зарекомендовать себя как один из самых техничных и духовитых бойцов лиги. Одержав свою четвертую победу кряду в прошедшем сентябре, российский боец стал обладателем бронзового пояса Победителя. 9 марта на большом турнире ММА Серия—77, который пройдет в Международном центре бокса “Лужников”, Олег подерется с опытным бразильцем Велом Оливейрой, и этот поединок возглавит ивент.

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Латиноамериканцу всего 30, однако на его счету уже более 60 профессиональных поединков (поверьте – это очень много). Но столь серьезный подход в выборе соперника понятен, ведь хедлайнерами крупного турнира случайных людей не назначают.

Мы поговорили с Олегом Дадоновым в преддверии его возвращения, и наша беседа получилась максимально откровенной. В ней «Добряк» рассказал о своем последнем (очень сложном!) поединке и отношении к допингу в спорте, порассуждал о «Русской трибуне», да и вообще поведал много интересного.

Олег, тебе предстоит возглавить первый турнир ММА Серии в 2024 году. Похоже, лига рассчитывает на тебя как на одну из главных звёзд сезона. Что это значит для тебя?

Спасибо лиге за доверие. В своей карьере мне уже много раз доводилось возглавлять турниры. Это приятные эмоции, особенно когда побеждаешь. И я постараюсь сделать всё, чтобы победить, тем более на этот бой приедут много близких людей, которые меня будут поддерживать и также вы услышите, как за меня будет болеть «Русская трибуна». Думаю, что эмоции будут непередаваемые.

Ты впервые выступишь в ранге обладателя пояса ММА Серии. С тобой клетку разделит боец, представляющий Бразилию – Вел Оливейра. Что отличает иностранных бойцов, на твой взгляд?

Иностранцы любят драться зрелищно, заканчивая бои досрочно. Поэтому они делают акцент на финише, оставляя пробелы в своих навыках. Российские бойцы в большинстве случаев работают на очки, поэтому они более сбалансированы во всех компонентах, более прагматично работают на результат.

У тебя был непростой бой в ММА Серии с Манасом Имаровым, и после него ты дал эмоциональное интервью, в котором сказал, что ты являешься “чистым” спортсменом. В России нет допинг-контроля, но быть чистым – это твоя принципиальная позиция?

Да, драться «чистым» – это моя принципиальная позиция. Я поставил себе цель – попасть куда-то за океан, там допинг-контроль.

Есть мнение, что значение допинга в ММА многие переоценивают, поскольку на технику и дух он не влияет. Другие утверждают, что определенные вещества могут помочь, но не делают большую разницу. Также есть люди, которые уверяют, что, на самом деле, любая “химия” дает огромное преимущество. Что ты думаешь?

Допинг бывает разный. Все обычно колют тестостерон, называя допингом, он может, вообще, усугубить ситуацию во время боя. Ты можешь быстрее закиснуть. Он на взрывах хорошо работает и там где бороться хорошо можно. Но от него быстрее «закисаешь». Есть допинги разные, если мы берем допинг касаемо крови, для повышения эритроцитов и т.д. Или там какие-то ноотропы, то они, конечно, очень сильно могут помочь. Человек может бесстрашным быть. Мы же видим некоторые бои, где люди не падают в нокаут. Это же не просто так, это помогает.

Лига "ММА Серия"

Тебя в последнее время поддерживает «Русская трибуна», которая стала горячей темой в нашей индустрии. Многие за, многие против. Ты – за. В чем твой аргумент?

Почему я должен приводить аргументы? Это болельщики, они приходят болеть, поддержать. Меня хотят поддержать, я как бы русский по национальности, меня поддерживают также и люди русской национальности, ничего не вижу в этом такого. Например, адыги, кричат - «Адыга вэй вэй», никто же не обижается: таджики - «Таджикистан-ба пеш». У чеченцев - «Ахмат — сила». Все болеют за своих, поэтому: «Русские, вперед». Круто, какие могут быть тут оправдания, я что, должен стесняться, что я русский, что ли?

А почему, как ты думаешь, некоторым она не нравится?

Не нравится, наверное тем, кого не поддерживают. Я что-то не видел от людей, которых поддерживают трибуны болельщиков, что они высказываются, что им что-то не нравится. Высказываются, в основном, те, кого не поддерживают трибуны болельщиков.

Правда ли, что кричалка «Русские, вперед!» способна как-то разделить народы внутри нашей страны?

Нет. Мы должны радоваться, что люди приходят болеть. Это как на футболе, когда болельщики скандируют. Я недавно проводил мастер-класс у ребят, меня там встретили так, что у меня побежали мурашки, когда они скандировать начали мое имя. Аж не по себе стало. В дальнейших боях обещали поддерживать. Это очень круто.

ММА – вид спорта, который произошел на почве боев без правил, в которых было принято рубиться без особых ограничений людям, проповедующим разные виды единоборств. Как бы ты объяснил тем, кто не следит за ММА, что это – на самом деле, цивилизованный, профессиональный и высокоразвитый вид спорта?

В настоящее время, так считают люди, которые не смотрят смешанные единоборства. Как объяснил бы? Показал бы турнир в прямом эфире или пригласил на бои.

И вообще, ММА — это разносторонний вид спорта и чем больше ты умеешь, тем лучше. Чем лучше твоя координация, тем ты опаснее. Можно прийти в единоборства из футбола, баскетбола или даже танцев и на эту ловкость и пластику наложить борьбу или ударную технику. Будет неудобный и опасный спортсмен. Этот спорт интересен своей комплексностью. Занимаясь ММА, ты должен развиваться в разных дисциплинах. И чем больше ты умеешь, тем лучше для тебя!

Какой бы совет ты дал юным атлетам, которые мечтают стать профессиональными бойцами, собирать стадионы и владеть поясами крупных лиг?

Упорно трудиться. Главное, подходить ко всему с умом. Анализировать свои победы и поражения. И не забывать, что благодаря труду и дисциплине можно добиться любых высот в любом деле.

Турнир ММА Серия-77 состоится 9 марта в Международном центре бокса “Лужников”. Участниками шоу станут два десятка первоклассных бойцов, среди которых и звезды лиги. Олег Дадонов проведет свой поединок в конце программы турнира. Прямой эфир в 19:00 на телеканале MMA-TV.com