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Роналду пожелал удачи российскому боксеру перед боем за титул чемпиона мира

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пожелал удачи российскому боксеру Магомеду Курбанову в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщил россиянин, слова которого приводит РИА Новости.

Роналду пожелал удачи российскому боксеру перед боем за титул чемпиона мира
© globallookpress.com

По словам Курбанова, он пообщался с футболистом в Эр-Рияде во время экскурсии по новому спортивному залу.

«Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку и так далее. Я спросил, будет ли он когда-нибудь выходить на ринг. Он сказал: "Нет, я только играю"», — рассказал боксер.

Россиянин 8 марта встретится с Исраилом Мадримовым из Узбекистана. На кону будет стоять чемпионский пояс WBA в первом среднем весе. Курбанов провел 25 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 25 побед.

Роналду подписал трехлетний контракт с «Аль-Насром» в 2022 году. Он стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по итогам 2023-го.

Бокс/MMA
Магомед Курбанов
Криштиану Роналду