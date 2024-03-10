О’Мэлли победил Веру и защитил титул чемпиона UFC

Американский боец Шон О’Мэлли победил эквадорца Марлона Веру в главном бою на турнире UFC 299 в Майами и защитил чемпионский пояс в легчайшей весовой категории.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой О’Мэлли единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:44. О’Мэлли одержал 18‑ю победу в карьере при одном поражении, для него эта была первая защита титула. На счету Веры девять поражений при 23 победах и одной ничьей.

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