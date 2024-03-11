Сборная России заняла первое общекомандное место на боксерском турнире в Черногории

Сборная России заняла первое общекомандное место на международном турнире по боксу «Жемчужина Адриатики», который прошел в Будве (Черногория).

© Федерация Бокса России

На турнире были разыграны медали в 13 весовых категориях у юниоров и 12 — у юниорок. В соревнованиях приняли участие 245 боксеров из 22 стран.

Россияне завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей и заняли первое общекомандное место.

Российские боксеры выступали на соревнованиях под своим флагом и гимном.