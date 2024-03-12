Конор Макгрегор рассказал, сколько боев хочет провести в 2024 году

Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о своём желании провести два поединка в течение 2024 года.

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«Я хочу провести пару боев до конца года. Я бы хотел провести два боя до конца года. Моя игра в октагоне ещё далека от завершения», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds.

Напомним, Конор Макгрегор не проводил бои с лета 2021 года, когда получил перелом ноги в третьем поединке с Дастином Порье.

Возвращение Конора Макгрегора в октагон запланировано на 29 июня на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе. Его соперником станет Майкл Чендлер, бой пройдёт в среднем весе.

6 октября 2018 года в рамках UFC 229 Макгрегор потерпел поражение от действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова удушающим приёмом сзади. Доходы от этого поединка составили $ 86,4 млн, что до сих пор остаётся рекордом.