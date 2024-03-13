Рой Джонс сказал, что повлияет на исход боя Цзю – Турман

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный Рой Джонс-младший высказался о предстоящем поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю и соотечественником Китом Турманом, который состоится 31 марта в Лас-Вегасе (США).

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