Майк Тайсон показал первую тренировку перед боем с Джейком Полом

Легендарный американский боксер Майк Тайсон опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеозапись своей первой тренировки перед боем с блогером и боксером Джейком Полом.

«День 1. Веселье только началось», — подписал под видео Тайсон.

Поединок пройдет по правилам бокса и состоится 20 июля 2024 года.

Последний раз 57-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Российский боец Федор Емельяненко ранее заявил, что хотел бы провести бой против Майка Тайсона по правилам бокса. Ожидается, что поединок может пройти в Саудовской Аравии, хотя изначально он планировался в России, однако другие подробности пока неизвестны.

27-летний Джейк Пол имеет в своем активе десять боксерских поединков, в девяти из которых он одержал победу.