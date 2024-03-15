Российский боец смешанных единоборств Петр Ян, тренирующийся в Екатеринбурге, отказался подписывать контракт с UFC. Ura.Ru

«По контракту мне осталось два боя. Сразу после предыдущего боя, который состоялся не в нашу пользу, мне предложили контракт ещё на шесть поединков, но я не стал его подписывать. Сейчас я думаю, что надо улучшить свои позиции и там будет уже другой разговор, это будет более правильно», — цитирует Яна пресс-служба «Архангел Михаил». RT на русском

Ян на турнире UFC 299 победил китайца Суна Ядуна единогласным решением судей. Всего на счету 31-летнего спортсмена 17 побед и 5 поражений. ТАСС