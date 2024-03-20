Экс-боец UFC объяснил, почему женат на двух девушках

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов рассказал о личной жизни. В интервью Legalbet он объяснил, почему женат на двух девушках, отметив, что мужчина, по его мнению, не может быть однолюбом.

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«В чем потребность заводить вторую жену? Ну как? Мужчины так созданы, что у нас сердце как гранат. Многие говорят «я однолюб», но сейчас его оставь один на один с красивой девушкой, и я посмотрю на него, каким он будет однолюбом. Это же ложь, не бывает такого. Я тоже однолюб — один люблю всех. Всевышний нам разрешил до четырех жен иметь. Зачем изменять своей жене, приносить грязь домой, а так официально взял и все... Чего тут скрывать? Любой мужчина любит женщин, потому что нас так создал Всевышний. Как происходит знакомство с другой женщиной при уже существующей семье? Понятно, что ты женат, но других женщин уже не хочешь что ли?» — сказал Жумагулов.

В профессиональной карьере Жумагулов провел 24 поединка, в которых одержал 15 побед и потерпел девять поражений. В UFC Жалгас провел семь поединков, в которых потерпел шесть поражений. Летом 2023 года он был исключен из промоушена.

Последний бой Жумагулов провел 6 декабря 2023 года против представителя Японии Масато Накамуры в рамках турнира NFC 55 — Naiza Fighter Championship 55. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде на отметке 3 минуты 17 секунд.