Тим Цзю проведет реванш с Себастьяном Фундорой

Австралийский боксёр Тимофей Цзю проведёт матч-реванш с Себастьяном Фундорой, в контракте на состоявшийся сегодня бой был соответствующий пункт. Об этом со ссылкой на источники в команде Цзю сообщает агентство ТАСС.

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«В контракте предусмотрен реванш. Этот пункт будет реализован», — приводит слова источника агентство.

Сегодня утром 31 марта Тим Цзю проводил защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в первом среднем весе. Его соперником был Себастьян Фундора. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

Для австралийского боксёра это поражение стало первым в профессиональной карьере. В активе Цзю 24 победы и одно поражение. У Фундоры 22 победы, одно поражение и одна ничья.

Первоначально Цзю должен был встретиться с американцем Китом Турманом, но тот получил травму и за две недели до боя был заменен на Фундору.

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