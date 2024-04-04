Федор Емельяненко рассказал, в каких компонентах Молдавский стал лучше

Прославленный ветеран смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко высказался по поводу прогресса Валентина Молдавского.

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«Валентин после последнего боя прибавил, конечно. Он думающий боец. Работал над своими ошибками, и, мне кажется, он прибавил в стойке, в ударной технике. И плюс много поработал над тем, чтобы завершать бои досрочно болевыми и удушающими», — сказал Емельяненко для Okko Sport.

Валентину Молдавскому 32 года. Россиянин выступает с 2014 года, с 2017-го являлся бойцом Bellator, где провёл 10 боёв, одержав семь побед и потерпев два поражения (один поединок был признан несостоявшимся). В своём последнем бою на Bellator 298 Молдавский победил единогласным решением американца Стива Уорли.