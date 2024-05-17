Ислам Махачев: Хабиб скучает по боям

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о своём товарище, экс-чемпионе лиги в том же дивизионе Хабибе Нурмагомедове.

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«Мне кажется, Хабиб счастлив, но он скучает по боям, по тренировочным лагерям. Вот почему он всегда с нами. Он любит тренироваться, он тренируется каждый день. Не только когда он с нами. Этот парень тренируется всегда», — сказал Махачев на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

Напомним, Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны. Последним его поединком стало противостояние с представителем США Джастином Гэтжи, которого Хабиб победил с помощью удушающего приёма во втором раунде.