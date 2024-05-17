Махачев: нужно быть дураком, чтобы отказаться от боя с Макгрегором

Чемпион UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев прокомментировал возможный поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Sports.ru

«Братья, почему нет? Нужно быть дураком, чтобы отказаться. Безусловно, я бы вышел на бой», — заявил Махачев в интервью Pound4Pound. RT на русском

Макгрегору 35 лет, за карьеру в MMA он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой ирландца прошел в июле 2021 года. 32‑летний Махачев в октябре 2022 года завоевал пояс в легком весе и провел две успешные защиты против австралийца Александра Волкановски. Матч ТВ