Красюк отреагировал на новость о гонорарах Усика и Фьюри за очный бой

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика, отреагировал на новость одного из украинских изданий относительно гонораров своего клиента и британца Тайсона Фьюри за очный поединок. По версии источника Фьюри получит $ 69 млн, в то время как Усик заработает $ 34 млн.

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«Никакого отношения к реальности нет», — написал Красюк в социальных сетях.

Поединок между Усиком и Фьюри станет главным на боксёрском турнире, который состоится уже завтра, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В последнем поединке Усик победил нокаутом Даниэля Дюбуа. Тайсон, в свою очередь, в последнем поединке победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну.