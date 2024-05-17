Объявлено, когда пройдет бой Минеева с Исмаиловым

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут поединок по правилам бокса 20 июля в Москве, сообщает промоушен AMC Fight Nights.

Формула поединка — 8 раундов по 3 минуты. Всего в программе вечера 9 боев, турнир начнется в 18:00 по московскому времени.

Минеев и Исмаилов провели две поединка по правилам MMA в 2018 и 2021 годах, закончившихся ничьей и победой Владимира соответственно.

В активе 37‑летнего Исмаилова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА. На счету 34‑летнего Минеева 16 побед, 1 поражение и 1 ничья в ММА.