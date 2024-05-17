Василевский сделал прогноз на бой Усик — Фьюри

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказал мнение, что британец Тайсон Фьюри является фаворитом в поединке с украинцем Александром Усиком. Спортсмены сразятся завтра, 18 мая, в Саудовской Аравии.

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