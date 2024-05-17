Фьюри спровоцировал конфликт во время битвы взглядов с Усиком
Британский боксер Тайсон Фьюри спровоцировал конфликт во время битвы взглядов с украинцем Александром Усиком. Об этом пишет Sport 24.
Фьюри толкнул Усика и что-то ему крикнул. После этого завязалась потасовка с участием команд боксеров. Перед дуэлью взглядов состоялась церемония взвешивания. Британец оказался тяжелее украинца на 13 килограммов, вес Фьюри — 118, 8 килограммов, Усика — 105,9.
Бой Фьюри и Усика состоится на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Впервые в истории бокса на кону будут стоять сразу четыре титула чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.
Ранее британец высказался о предстоящем поединке.
«Почему я выиграю? Потому что это то, что я делаю. Я побеждаю, побеждаю, побеждаю, несмотря ни на что. Я делал это всегда. Неважно, на дюйм или на милю, я всегда побеждаю», — заявил Фьюри.