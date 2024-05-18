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Топовый боец UFC встретился с игроком «Севильи» Серхио Рамосом

Топовый боец UFC грузин Мераб Двалишвили встретился с популярным испанским футболистом Серхио Рамосом после матча «Севилья» — «Кадис». Встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу «Кадиса».

Топовый боец UFC встретился с игроком «Севильи» Серхио Рамосом
© Чемпионат.com
«Спасибо за гостеприимство и потрясающие подарки, мой друг, Серхио. Было здорово наблюдать за твоей игрой, ты настоящая легенда и я тебя очень уважаю!» — подписал видео Двалишвили.

Напомним, Мераб Двалишвили занимает первую строчку в рейтинге 15 лучших бойцов легчайшего дивизиона UFC. В своём рекорде он имеет 17 побед и четыре поражения. Последний поединок он провёл на турнире UFC 298. Тогда его оппонентом был бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо. Бой завершился победой Мераба Двалишвили единогласным решением судей.

Бокс/MMA
Мераб Двалишвили
Генри Сехудо