Боксер Ковалев подрался впервые за два года и проиграл

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл шведу Робину Сафару в бою в первом тяжелом весе в Саудовской Аравии. Результаты доступны на Sports.ru.

Поединок прошел в Эр-Рияде и продлился все десять раундов. Он завершился победой Сафара единогласным решением судей. В последнем раунде Ковалев находился в нокдауне.

В главном бою вечера встретятся британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик. Впервые в истории бокса разыграют сразу четыре титула чемпиона мира: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.

Ковалев подрался впервые с 2022 года. Тогда россиянин одержал победу над болгарином Тервелом Пулевым судейским решением.

Всего на счету Ковалева 35 побед, 29 из которых нокаутом, и пять поражений. Один поединок с участием россиянина завершился вничью. Сафар одержал 17-ю победу на профессиональном ринге.