Конор Макгрегор опубликовал пост перед началом боя Фьюри с Усиком

Популярный ирландский боец смешанных единоборств и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор опубликовал пост в своей социальной сети перед поединком чемпиона мира в супертяжёлом весе по версия WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика (21-0, 14 KO) и обладателя титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британца Тайсона Фьюри (21-0, 14 KO).

© GETTY IMAGES

«Сегодня вечером снова невероятные сцены из Саудовской Аравии! До скорой встречи, ребята! Невероятно!» – написал Макгрегор.

Напомним, сегодня В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится главный поединок боксёрского вечера от промоутерских компаний Top Rank и Queensberry между Усиком и Фьюри.