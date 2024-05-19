Фьюри в бою с Усиком побывал в восьмом нокдауне в карьере

Новый абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) победил Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) раздельным решением судей.

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В девятом раунде рефери начал отсчитывать нокдаун Фьюри, когда тот ещё был на ногах, но близок к падению. Тайсон побывал в нокдауне во втором поединке кряду – в октябре 2023-го его сбивал с ног Фрэнсис Нганну.

В общей сложности это восьмой нокдаун в карьере Фьюри – четыре было в трёх боях против Деонтея Уайлдера, остальные — в поединках со Стивом Каннингемом и Невеном Пайкичем.

Бой прошёл все 12 раундов. Усик одержал победу раздельным решением судей – 115-112, 114-112, 113-114.

Ранее Фьюри за карьеру провёл 35 боев, в которых одержал 34 победы (24 — нокаутом). Также была зафиксирована одна ничья. Таким образом, сегодня британец потерпел первое поражение.