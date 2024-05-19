Усик ответил на предложение Фьюри провести реванш

Украинский боксер Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри согласился на предложение британца провести реванш, передает «Би-би-си».

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«Да, конечно, готов к реваншу», — сказал Усик.

Усик победил раздельным решением судей. Благодаря этой победе Усик стал абсолютным чемпионом мира. Он стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе за 25 лет.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.