Усик высказался о незасчитанном нокауте в бою с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик высказался о незасчитанном нокауте с британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Его слова приводит РИА Новости.

«Может быть, нокаут и был, но я не думаю об этом. У нас есть победитель, правильно? Допустим, что нокаута не было, без проблем», — заявил спортсмен.

Он добавил, что верил в победу, и подчеркнул, что они с оппонентом показали 12 раундов настоящей драмы.

В ночь на 19 мая Усик одержал победу над Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в Саудовской Аравии. Поединок продлился все 12 раундов. Он завершился победой Усика раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Это первое поражение Фьюри в профессиональной карьере при 34 победах и 1 ничьей. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остается непобежденным.