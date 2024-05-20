Главные бои недели в боксе и ММА

А Уральский гангстер встретится с экс-соперником Шлеменко.

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Предстоящая неделя пройдёт без турниров UFC и громких боксёрских поединков. При этом любителям единоборств всё равно будет за чем последить. Главные бои предстоящей недели – в нашей традиционной подборке.

23 мая. Джермейн Франклин – Девин Варгас

В Детройте состоится турнир по профессиональному боксу, в котором пройдёт поединок в супертяжёлом весе. Ринг разделят Джермейн Франклин и Девин Варгас.

Франклин выигрывал известный турнир «Золотые перчатки» и был одним из проспектов королевского дивизиона. Джермейн шёл без поражений, пока не встретился с топовыми боксёрами Диллианом Уайтом и Энтони Джошуа. Обоим он проиграл решением судей, но уже успел закрыть эти поражения. Франклин входит в топ-15 мировых рейтингов, и очередная уверенная победа поможет ему вернуться в число потенциальных претендентов на титул. Девин Варгас – опытный боксёр-любитель, выступал на Олимпийских играх в Афинах-2004, однако завершил выступление во втором круге. В профессионалах Девин звёзд с неба не хватает, но может навязать борьбу каждому сопернику.

В пятницу состоится возвращение в «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Вячеслава Дацика. Рыжий Тарзан проведёт поединок против ирландца Шона Тёрнера. Дацик в последний раз выступал ещё осенью, тогда он проиграл Петру Романкевичу и взял паузу, которая затянулась – обычно Дацик не брал такие большие перерывы. Связано это было в том числе и с тем, что Вячеслава покусала собака, и он объективно не мог ни готовиться к боям, ни тем более драться. Изначально было объявлено, что Дацик проведёт реванш с Александром Емельяненко, но этот поединок сорвался. Тогда в соперники Вячеславу предложили Шона Тёрнера.

Ирландец уже не в первый раз будет участвовать в турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В феврале Тёрнер встретился с новоиспечённым россиянином Кевином Джонсоном. Они провели четырёхраундовый бой по правилам бокса, и Джонсон нокаутировал ирландца ударом по печени. Дацик, кстати, тоже проигрывал Кевину, так что у них с Тёрнером есть кое-что общее.

Для Алексея Папина это также будет возвращение в боксёрский ринг после поражения. В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Алексей проведёт поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира Айзеком Чилембой.

Папин свой последний поединок проиграл Сослану Асбарову, но недавно стало известно, что Асбаров провалил допинг-тест, и поэтому результат поединка был аннулирован. Таким образом, на счету Папина 16 побед и одно поражение.

В соперниках у топового российского боксёра будет экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Айзек Чилемба. Малавиец известен тем, что встречался в ринге с двумя российскими чемпионами мира в полутяжёлом весе. В 2016 году в Екатеринбурге Чилемба встретился с Сергеем Ковалёвым, который тогда владел тремя чемпионскими поясами. И Айзек провёл с Крашером весь бой, проиграв решением судей. Двумя годами позднее Айзек встретился с Дмитрием Биволом и оспорил его пояс WBA, но также проиграл решением судей. Чилемба достаточно опытный боксёр, который вполне может доставить проблемы Алексею Папину.

25 мая. Пейдж Ванзант – Элли Брук

Одна из самых привлекательных девушек-бойцов в мире Пейдж Ванзант продолжает искать себя в новых видах единоборств. После завершения карьеры в UFC Пейдж неожиданно ушла в кулачные бои, где провела два боя, и оба проиграла. Также Ванзант была замечена в рестлинге. Теперь же Пейдж хочет попробовать себя в боксе.

25 мая на турнире Misfits экс-звезда UFC встретится с англичанкой Элли Брук, которая не является профессиональной спортсменкой. На турнирах Misfits часто приветствуются женские бои, но дерутся в них модели, блогеры, а не профессиональные спортсменки.

25 мая. Алекс Оливейра – Александр Грозин

25 мая в Сочи состоится очередной турнир промоушена «Наше дело». В его главном событии зрители увидят поединок в полусреднем весе между экс-бойцом UFC Алексом Оливейрой и Уральским гангстером Александром Грозиным.

Оливейра – опытный бразилец, за плечами которого множество боёв. В России Алекс стал известен после того, как в июле 2023 года встретился с Александром Шлеменко и проиграл Шторму гильотиной.

Александр Грозин – 27-летний уроженец Талицы. Известность приобрёл на турнирах RCC. После этого Александр стал чемпионом Open FC и победителем Гран-при «Наше дело». Учитывая, что оба бойца любят закатывать яркие поединки, их очное противостояние будет жарким.