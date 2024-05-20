Фьюри обратился с необычным предложением к Усику

Бывший чемпион мира, британец Тайсон Фьюри обратился к новому абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе, украинцу Александру Усику, с необычным предложением после их поединка. Слова боксеров приводит TNT Sports.

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«Я хотел бы приехать на твою родину со своей семьей и провести отпуск с твоей семьей, а ты приезжай ко мне домой и проведи отпуск со мной», — сказал Фьюри. «Без проблем, друг», — отметил Усик.

Поединок, который состоялся в ночь с 18 на 19 мая, продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

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Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.