Усик пробудет в звании абсолютного чемпиона мира менее двух недель

Украинец Александр Усик пробудет в звании абсолютного чемпиона мира по боксу менее двух недель. Об этом сообщает журналист Дэн Рафаэль на своей странице в соцсети X.

1 июня Усик лишится пояса Международной боксерской федерации (IBF), так как не выйдет на защиту титула с обязательным претендентом Филипом Хрговичем. Хорват подерется с англичанином Даниэлем Дюбуа.

Усик и британец Тайсон Фьюри провели поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в ночь на 19 мая в Саудовской Аравии. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Усик остался непобежденным, выиграв 22-й бой на профессиональном ринге. Поражение стало для Фьюри первым в карьере, до этого в его активе было 34 победы и ничья.