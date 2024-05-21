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Боец Дацик назвал порнографией боксерский поединок Усика и Фьюри

Российский боец Вячеслав Дацик резко оценил победу украинского боксера Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри, заявив, что он не смотрел поединок. Его слова приводит «Матч ТВ».

Дацик назвал "порнографией" боксерский поединок Усика и Фьюри
© Газета.Ru
«Порнография выиграла. <> Неинтересно. И примерно предполагал, что будет порнография. Со слов ребят и понял, что она и была», — заявил Дацик.

Поединок, который состоялся в ночь на 19 мая, продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Костя Цзю оценил победу Усика над Фьюри

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Бокс/MMA
Вячеслав Дацик
Костя Цзю
Тайсон Фьюри
Александр Усик
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