Дацик назвал "порнографией" боксерский поединок Усика и Фьюри

Российский боец Вячеслав Дацик резко оценил победу украинского боксера Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри, заявив, что он не смотрел поединок. Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Порнография выиграла. <> Неинтересно. И примерно предполагал, что будет порнография. Со слов ребят и понял, что она и была», — заявил Дацик.

Поединок, который состоялся в ночь на 19 мая, продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Костя Цзю оценил победу Усика над Фьюри

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.