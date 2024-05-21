Александр Усик показал костяшки кулаков после боя с Тайсоном Фьюри

Новый абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился свежей фотографией. Украинец продемонстрировал костяшки после поединка с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри.

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Напомним, бой между Усиком и Фьюри состоялся в ночь с 18 на 19 мая мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксёра раздельным судейским решением. В девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

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Ранее сообщалось, что Усик будет лишён пояса Международной боксёрской федерации (IBF), а с ним и звания абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в ближайшие две недели. За пояс IBF поспорят Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа.