Умер четырехкратный чемпион СССР по боксу Владимир Ерещенко

Скончался четырехкратный чемпион СССР по боксу Владимир Ерещенко
Мастер спорта СССР международного класса, боксер Владимир Ерещенко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс‑служба Федерации бокса России.
«Сегодня на 62-м году жизни скончался мастер спорта СССР международного класса, боксер первой средней весовой категории, четырехкратный чемпион СССР, обладатель бронзовой медали чемпионата мира и серебряной чемпионата Европы, бронзовый призер Игр доброй воли, участник летних Олимпийских игр 1988 года Владимир Александрович Ерещенко», – говорится в сообщении.
В Федерации бокса России выразили соболезнования родственникам и близким Владимира Ерещенко.