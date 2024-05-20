$90.65-0.3398.58-0.19
Войти в почту

Скончался четырехкратный чемпион СССР по боксу Владимир Ерещенко

Мастер спорта СССР международного класса, боксер Владимир Ерещенко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс‑служба Федерации бокса России.

Умер четырехкратный чемпион СССР по боксу Владимир Ерещенко
© © Федерация Бокса России
«Сегодня на 62-м году жизни скончался мастер спорта СССР международного класса, боксер первой средней весовой категории, четырехкратный чемпион СССР, обладатель бронзовой медали чемпионата мира и серебряной чемпионата Европы, бронзовый призер Игр доброй воли, участник летних Олимпийских игр 1988 года Владимир Александрович Ерещенко», – говорится в сообщении.

В Федерации бокса России выразили соболезнования родственникам и близким Владимира Ерещенко.

Бокс/MMA
Владимир Ерещенко