Украинский чемпион Беринчик прокомментировал историческую победу Усика

Новый обладатель титула WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) украинец Денис Беринчик прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, состоявшегося 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

© www.championat.com

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Это мой друг. Здорово. Великолепный бокс. И великий вечер для всей Украины, потому что у нас есть абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и чемпион в лёгком. Потрясающе», — сказал Беринчик после своего выступления.

Александру Усику 37 лет. Украинец, победитель Олимпийских игр — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и первые пять лет карьеры провёл в рамках первого тяжёлого дивизиона (до 90,7 кг), где стал абсолютным чемпионом мира. В супертяжёлом весе выступает с 2019 года и имеет на своём счету шесть побед и ни одного поражения.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта