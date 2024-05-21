Эдвардс прояснил готовность провести бой с Макгрегором

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс высказался о потенциальном поединке с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По словам британца, он готов сразиться с Конором после своего поединка с Белалом Мухаммадом. Макгрегору предстоит провести бой с Майклом Чендлером.

© Чемпионат.com