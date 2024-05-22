Тренер Махачева назвал правильным отказ Царукяна от боя с Исламом

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, поддержал решением Армана Царукяна, отказавшегося от поединка с россиянином.

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13 апреля Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. UFC предложил Арману выйти на бой против Махачева 1 июня, однако он отказался. Махачев подерется с Дастином Порье.

«Арман не принял бой с Исламом, потому что ему нужно больше времени на подготовку. И знаете что? Это правильное решение с его стороны. Он уже заслужил бой за титул, так зачем ему рисковать? Почему бы ему не подготовиться как следует? Я думаю, что он поступил правильно», – приводит слова Мендеса Submission Radio.

Бойцы дрались друг с другом 20 апреля 2019 в рамках турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Махачев победил единогласным решением судей.

Царукян провел в профессиональных смешанных единоборствах 24 боя: одержал 21 победу (9 нокаутом, 5 сдачей, 7 решением) и потерпел три поражения (2 решением, 1 нокаутом). Следующий поединок он проведет 13 апреля против бразильца Чарльза Оливейры.

Махачев провел в ММА 26 боев: одержал 25 побед (5 нокаутом, 11 сдачей, 9 решением) и потерпел одно поражение нокаутом.