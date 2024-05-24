Шлеменко заявил о готовности провести реванш с Мусаси

Бывший чемпион Bellator в среднем весе, российский боец Александр Шлеменко заявил, что готов провести бой‑реванш с Гегардом Мусаси.

© Russian Cagefighting Championship

Ранее было официально объявлено о том, что двукратный чемпион Bellator Гегард Мусаси освобожден от контракта с Bellator, и теперь является свободным агентом. Первый поединок между Шлеменко и Мусаси, состоявшийся в октябре 2017 года на турнире Bellator 185, завершился победой представителя Нидерландов единогласным решением судей.

— Сегодня увидел новость, что у Мусаси есть какие‑то проблемы с контрактом. Меня они мало интересуют. Меня больше интересует, что появляется возможность нашего реванша. Мы уже обсудили с главой RCC Николаем Клименко возможность организации реванша. У RCC есть сейчас уникальная возможность. Николаем Клименко сказал, что попробует. Считаю, что это была бы просто бомба, которая разорвала бы все ММА‑сообщество. Но бой должен быть пятираундовым. Ждем развития событий, — рассказал Шлеменко в своем Telegram‑канале.

В активе 40‑летнего Шлеменко 64 победы, 15 поражений и одна ничья. На счету 38‑летнего Мусаси 49 побед, девять поражений и две ничьи.